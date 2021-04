Vertaalwerk vertraagt verzet tegen eindtermen

Katholiek Onderwijs Vlaanderen stelt de Vlaamse regering in gebreke over het aanslepen van de publicatie van de eindtermen in het Staatsblad. Zolang ze niet verschenen zijn, kan de koepel niet naar het Grondwettelijk Hof trekken.

Het kan gek klinken, maar ook de Vlaamse eindtermen voor het secundair onderwijs kunnen pas in het Staatsblad verschijnen nadat ze vertaald zijn in het Frans. Katholiek Onderwijs Vlaanderen kreeg te horen dat dat nog drie maanden op zich zal wachten.

Dat dreigt chaos te veroorzaken. Zodra de publicatie een feit is, zal de katholieke koepel naar het Grondwettelijk Hof trekken. Het hof zal in eerste instantie bepalen of de vraag om de eindtermen te schorsen terecht is. Als dat zo is, wordt het decreet on hold gezet en krijgt het Hof drie maanden de tijd om een uitspraak te doen.

In het slechtste geval is er pas in september een uitspraak, terwijl de nieuwe eindtermen op 1 september al in voege treden. Katholiek Onderwijs Vlaanderen stuurde al een ingebrekestelling naar de Vlaamse overheid met de oproep de tekst zo snel mogelijk in het Staatsblad te publiceren en om een concrete datum voor de publicatie te eisen.

Rechtsonzekerheid