Vertrek Briers zet gouverneurscarrousel in gang

De Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers wordt in oktober 65 jaar en mag geen verlenging spelen. Open VLD hoopt Oost-Vlaanderen opnieuw in blauwe handen te krijgen door Vlaams-Brabant aan de N-VA te laten. Maar daar zijn nog geen afspraken over, wat tot veel nervositeit leidt.

De aanstelling van Jan Briers als gouverneur van Oost-Vlaanderen zette de Wetstraat enkele jaren geleden in rep en roer. De N-VA schoof de toenmalige gedelegeerd bestuurder van het Festival van Vlaanderen naar voren als onafhankelijke kandidaat, maar Open VLD wou de gouverneurspost na de pensionering van André Denys in liberale handen houden.

De liberalen, in de Vlaamse regering in de oppositie, gingen dwarsliggen in de federale regering, die een eensluidend advies moest geven. Voorzitster Gwendolyn Rutten verweet de N-VA een 'eenzijdig dictaat'. Na een wekenlange blokkering keerde het verzet zich tegen Rutten, die het verwijt kreeg aan 'platte partijpolitiek' te doen.

Uiteindelijk moesten de liberalen de benoeming slikken. In ruil sleepten ze een objectievere procedure voor de benoeming van gouverneurs uit de brand. De Vlaamse regering moet de vacature publiek bekendmaken, waarop een onafhankelijk selectiebureau de procedure overneemt. Dat bureau stelt dan een lijst met geschikte kandidaten op.

Op basis van die lijst heeft de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur nog het laatste woord over de benoeming, maar de geselecteerde kandidaat moet zich vervolgens verantwoorden in een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Daar moet de minister zijn keuze verantwoorden en kan de kandidaat-gouverneur zijn visie op zijn rol en op de toekomst van de provincie toelichten.

Jan Briers

Hoe objectief die procedure verloopt, zal binnenkort blijken. In oktober wordt Briers 65 jaar. Hij had graag verlengingen gespeeld en de N-VA stond daar in principe voor open. Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele (N-VA) heeft zo’n verlenging zelfs even informeel afgetoetst bij zijn liberale collega Bart Somers (Open VLD). Maar de N-VA duwde uiteindelijk niet door.

Het kabinet van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) bevestigt dat Briers eind oktober met pensioen gaat. 'De Vlaamse regering zal tijdig de procedure voor een nieuwe gouverneur opstarten', luidt het.

De Vlaamse gouverneurs Antwerpen: Cathy Berx (CD&V) Oost-Vlaanderen: Jan Briers (onafhankelijk, naar voren geschoven door de N-VA, gaat in oktober met pensioen) West-Vlaanderen: Carl Decaluwe (CD&V) Vlaams-Brabant: Lode De Witte (sp.a, gaat in december met pensioen) Limburg: Herman Reynders (sp.a)

Het vertrek van Briers betekent niet dat de Vlaams-nationalisten de Oost-Vlaamse gouverneurspost zomaar zullen lossen. Het gouverneurschap zou een ideale uitweg zijn voor Elke Sleurs, wordt in de Vlaamse meerderheid gefluisterd.

Sleurs moest haar staatssecretariaat en vervolgens het Gentse lijsttrekkerschap opgeven. Ze zal nu wel de Gentse N-VA-lijst duwen, maar de vraag is of de partij haar nog op een andere manier wil bedanken.

Dat zou voor de N-VA een trendbreuk zijn. De Vlaams-nationalisten kozen bij de benoeming van Briers bewust niet voor een gouverneur met een klassiek partijpolitiek profiel, maar een onafhankelijke. Daardoor zag Kamervoorzitter Siegfried Bracke de post aan zijn neus voorbijgaan.

De N-VA weet ook dat Open VLD een historische claim heeft op het Oost-Vlaamse gouverneurschap. De liberalen leveren op dit moment bovendien geen enkele gouverneur (zie inzet).

Naar wie de post dan zou gaan, is bij de liberalen nog niet uitgemaakt. Een mogelijke kandidaat is Sas Van Rouveroij. De voormalige fractieleider en huidig voorzitter van de Universiteit Gent was een zitje in het Vlaams Parlement beloofd via een wissel met Herman De Croo in het midden van de regeerperiode, maar de nestor weigert voorlopig plaats te maken. In april viert De Croo zijn 50ste verjaardag als parlementslid. Of hij dan de fakkel doorgeeft, is nog niet duidelijk.

Vlaams-Brabant

Bij Open VLD gaat men ervan uit dat de N-VA meer interesse heeft in Vlaams-Brabant. In december gaat gouverneur Lode De Witte met pensioen en komt ook die gouverneurspost vrij. Die is voor de N-VA interessanter, onder meer door de discussie over de faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel. Daarom lijkt het logisch dat de N-VA Oost-Vlaanderen aan Open VLD zou laten. Maar niemand sluit uit dat de N-VA als grootste partij de beide posten claimt.