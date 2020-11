Verwijten vliegen over en weer in VRT-debat

Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) ging donderdagochtend stevig in de clinch met de oppositie naar aanleiding van een interpellatie in de commissie Media van het Vlaams Parlement.

Dalle werd door verschillende leden van de oppositie nogmaals ondervraagd over de rol die zijn partijgenoot en VRT-voorzitter Luc Van den Brande vorig jaar heeft gespeeld in het conflict tussen de voormalige nummers een en twee van de openbare omroep. De oppositie meent dat Van den Brande bezwarende informatie over directeur Media & Productie Peter Claes, die opgetekend was in getuigenissen van de andere directieleden, heeft achtergehouden voor zijn raad van bestuur.

Meerderheid en oppositie bleven op hun standpunten staan, maar de scherpte van het debat was opmerkelijk. Dalle verweet Katia Segers (sp.a) en commissievoorzitster Elisabeth Meuleman (Groen) dat ze de VRT ‘enorme schade toebrengen’ door te blijven terugkomen op de zaak. Hij kreeg bijval van zijn partijgenote Karin Brouwers die de interpellatie ‘schandalig’ noemde, omdat ze volgens haar steunde op ‘pertinente leugens’. ‘De spelletjes mogen stoppen’, klonk het.

Doofpotoperatie

Meuleman reageerde furieus op de aantijgingen van Dalle. ‘Dit is een absolute schande voor een minister. Ik pik dit op geen enkele manier en ik blijf ervan overtuigd dat hier een doofpotoperatie bezig is.’ Dalle beet van zich af dat hij van Meuleman ‘geen lessen heeft te krijgen in deontologie’. Hij verweet haar dat ze de getuigenissen van de VRT-directieleden bewust heeft rondgestuurd, ‘zonder garantie voor de anonimiteit, ook al bevatten ze privacygevoelige informatie'. Segers haalde op haar beurt uit naar Brouwers. ‘Ik laat me niet van leugens betichten. Ik lieg nooit.’

Ik denk dat het nu in het belang is van de VRT om de discussies af te ronden en de nieuwe CEO zijn werk te laten doen Bart Tommelein Vlaams parlementslid Open VLD

Opmerkelijk is dat de Open VLD’er Bart Tommelein, die tijdens een besloten hoorzitting twee weken geleden nog erg kritisch was voor Van den Brande, nu de rangen met meerderheidspartijen CD&V en N-VA sloot. ‘Ik denk dat het nu in het belang is van de VRT om de discussies af te ronden en de nieuwe CEO zijn werk te laten doen.’

Tommelein voegde er wel aan toe dat ook Van den Brande dan ‘de nodige sereniteit aan de dag moet leggen’ en geen persberichten moet rondsturen om zijn eigen verdediging op te nemen.