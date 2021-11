Vier weken geen fuiven in Oost-Vlaanderen

Een politiebesluit van Van Cauter verbiedt de komende weken alle feesten van jeugdverenigingen en sportclubs. Alleen evenementen of feesten in clubs en danscafés, die onder de federale coronaregels vallen en professioneel georganiseerd worden, mogen voorlopig nog doorgaan.

Van Cauter nam dat besluit dinsdag na overleg met burgemeesters en bevoegde diensten, die de risico's van activiteiten inschatten. Oost-Vlaanderen zag de voorbije dagen en weken een versnelling in de vierde golf. Een op de vijf mensen die zich laten testen, is nu positief. Zo'n 448 Oost-Vlaamse ziekenhuisbedden zijn ingenomen door covidpatiënten 'De provinciale crisiscel heeft geadviseerd dit soort activiteiten even niet te doen.'

In Oost-Vlaanderen is een op de vijf geteste mensen nu positief.

Het Overlegcomité heeft zulke fuiven niet verboden, maar voerde wel een mondmaskerplicht in. 'Je draagt bij dit soort activiteiten een mondmasker. Je staat rechtop, er wordt gedronken en muziek gemaakt. En je verwijdert af en toe je mondmasker bij het nippen van een glas', zegt Van Cauter aan Belga. 'Dat is theoretisch mogelijk. Maar in de praktijk weten we dat het handhaven en naleven van die maatregelen niet werkbaar is.'