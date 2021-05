Vilvoorde vecht ook vergunning voor Uplace-opvolger aan

Vilvoorde neemt opnieuw de handschoen op tegen de projectontwikkelaar Uplace. Die kreeg van de Vlaamse regering eind maart een omgevingsvergunning voor zijn project Broeklin, maar de stad vindt dat te weinig rekening is gehouden met haar bezorgdheden.

De projectontwikkelaar Uplace wil de oude Renault-site in Machelen omtoveren tot een werk-winkelwijk genaamd Broeklin: een bedrijfssite met circulaire maakwinkels, kmo-eenheden en groene ruimte.

De Vlaamse regering zette eind maart het licht op groen voor de vernieuwde plannen van Uplace, het bedrijf van Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe. Aan de omgevingsvergunning koppelde de regering wel enkele voorwaarden: het openbaar vervoer moet verder uitgebreid worden en als de luchtkwaliteit verslechtert, moet de parking krimpen van 4.500 naar 3.500 plaatsen.

Grote parking

Het Vilvoords stadsbestuur vindt dat te weinig rekening is gehouden met zijn verzuchtingen over mobiliteit en luchtkwaliteit. De stad heeft een bezwaarschrift klaar voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en hoopt dat die de omgevingsvergunning voor Broeklin vernietigt.

De belangrijkste doorn in het oog van het stadsbestuur - de parking die in eerste instantie 4.500 plaatsen zal tellen - is met de voorwaarden niet weggenomen. De stad is behoed voor bijkomende filehinder op een plaats die nu al een verkeersinfarct is.

'Het milieueffectenrapport van de vergunning schat dat Broeklin zal leiden tot 32.488 extra autobewegingen per dag', zegt schepen voor Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen). Vilvoorde zwaait daarnaast met een studie van onafhankelijke experten die aantoont dat 85 procent van de bezoekers met de wagen naar de site zal komen. 'De luchtkwaliteit zal daardoor sowieso achteruitgaan', zegt de Bakker.

'Men blijft vasthouden aan die grote parking. Dat toont voor mij hoe autogeoriënteerd Broeklin nog is', zei burgemeester Hans Bonte (Vooruit) daarover eerder al. 'En in een latere fase de parkeercapaciteit afbouwen als de milieudruk te groot is? Dat vind ik een kromme redenering.'

Schorsing

De stad vreest ook concurrentie van de winkels die op de site komen. 'De definitie van 'maakwinkel' blijft onduidelijk en wat vandaag een maakwinkel is, kan morgen evolueren naar een klassiek grootschalig winkelcomplex', zegt schepen voor Economie Didier Cortois (Open VLD).

Vilvoorde zal daarom niet alleen een vernietiging van de omgevingsvergunning bij de Raad vragen, maar ook een schorsing van het project. 'We willen vermijden dat we voor een fait accompli komen te staan, waarbij ze al begonnen zijn aan de bouwwerken wanneer de uitspraak valt', zegt Bonte.

Lijdensweg

De reconversie van de oude Renault-site heeft al een lange lijdensweg achter de rug. Die begon in 2009, toen Verhaeghe zijn plannen bekendmaakte om er een shoppingcentrum, cinema en hotel te bouwen. Maar doordat het project in juridische procedures verzandde, onder meer door verzet van Vilvoorde, borg Verhaeghe in 2017 de plannen op.