Virusbrandweer moet op coronaclusters jagen

Vanaf 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een Vlaamse stad of gemeente schiet een snelresponsmachientje in gang om lokale uitbraken van het coronavirus uit te doven.

Het Verre Oosten biedt dezer dagen de allerbeste lessen over de volgende fase van de strijd met het nieuwe coronavirus. De nieuwste ontwikkelingen in China laten nog eens goed zien dat corona zich gedraagt als een pop-upvirus dat zonder inzet van de brandblusser snel een uitslaand vuur wordt. China biedt ons een beetje een glazen bol omdat het virus er eerst uitbrak en vervolgens werd platgeslagen. Ook bij ons is de tijd van het virus achternahollen voorbij, zodat de situatie, evolutie en aanpak in Azië erg interessant worden.

Virusvoorspellingsmodel op lokaal niveau Het consortium van Vlaams wetenschappers dat predictiemodellen over de verspreiding van het coronavirus maakt, begint aan een model om dat op lokaal niveau te doen. Dat zegt de Gentse prof Jan Baetens, die zich in het onderzoek naar de verspreiding van infectieziekten focust op het ruimtelijke aspect ervan. De bedoeling is wat de wetenchappers eerder deden op nationaal niveau - voorspelling van de verspreiding van het virus en de impact op de ziekenhuiscapaciteit en intensieve zorgen - te vertalen naar het lokale niveau. Nu het virus zijn kracht is verloren en vooral moet gekeken worden om lokale uitbraken te vermijden, wordt het ook interessant te kijken hoe die uitbraken de lokale zorgcapaciteit mogelijk kunnen beïnvloeden en wanneer de autoriteiten daarop zouden moeten anticiperen. Nu het virus wegkwijnt, is een fijnmazige aanpak aangewezen. Professor Baetens kreeg voor zijn onderzoek middelen van het Vlaams Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), maar de opstart liep wat vertraging op doordat de juiste data niet meteen toegankelijk was. Na de uitbraak van het pandemie besloot een collectief van modelleurs van de uniefs van Hasselt, Gent, Brusssel en Antwerpen, onder wie Baetens de krachten te bundelen.

Bijna twee maanden nadat de Chinese hoofdstad Peking coronavrij is verklaard, zijn er plots in enkele dagen tijd weer een honderdtal bevestigde gevallen. Die worden gelinkt met een hypervoedingsmarkt waar het virus volgens de Chinezen binnenkwam via bevroren zalm uit Europa. De Wereldgezondheidsorganisatie is een onderzoek begonnen.

Harde lockdown

De Chinese autoriteiten gingen niet over tot een harde lockdown. Wel kwamen er politiecheckpoints, zijn scholen en sportcentra gesloten en worden koortsmeters ingezet aan winkelcentra, supermarkten en kantoren. Enkele tientallen wijken rond de getroffen markt, liefst 160 voetbalvelden groot, zijn volledig afgesloten tot alle 100.000 inwoners getest zijn. Inwoners van grote Chinese steden die de voorbije dagen naar Peking reisden, kregen bij hun terugkeer de opdracht zich in quarantaine te plaatsen.

Het Chinese voorbeeld is mogelijk een voorafname op wat ons te wachten staat. Zoals ook bewezen wordt door Zuid-Korea. Dat land moest de voorbije weken een paar keer serieus bijpoten na nieuwe uitbraken in een nachtclub en een verdeelcentrum voor e-commerce. Het is het bekende patroon: corona breekt vooral uit in clusters, waarbij in extreme gevallen één besmette persoon honderd of meer anderen besmet. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat tot 80 procent van de besmettingen veroorzaakt wordt door 10 procent van de gevallen.

Knipperlichtsysteem

Met 71 nieuwe positieve gevallen, 17 opnames en zes doden dooft het coronavirus dag na dag een beetje meer uit. Maar zo compleet platgeslagen als in Azië is het virus bij ons niet. Het Verre Oosten leert hoe snel het weer kan gaan. Daarom wordt bij ons een hele machinerie opgetuigd om het virus aan de ketting te houden.

De spil wordt een knipperlichtsysteem, beheerd door het wetenschappelijke kenniscentrum Sciensano van de federale overheid. Het licht springt op oranje als er in de voorbije zeven dagen meer dan 20 besmettingen per 100.000 inwoners zijn in een gemeente. Als daarna ook blijkt dat het aantal besmettingen zeven dagen op rij gestegen is, wordt het code rood.

71 Nieuwe besmettingen Met 71 nieuwe positieve gevallen, 17 ziekenhuisopnames en zes doden is de vrees voor een nieuwe grote corona-uitbraak na het versoepelen van de maatregelen grotendeels uitgebleven.

Dat betekent nog in geen geval dat de gemeente of een wijdere streek meteen op slot gaat. Het gaat in de eerste plek om verhoogde waakzaamheid, zorg- en preventiewerkers die gealarmeerd worden, net als de lokale besturen en een nader onderzoek naar bron, oorzaak en verspreiding van besmetting. Verhoogde waakzaamheid is er vooral in Limburg, waar Heusden-Zolder, Bilzen, Tongeren, Diepenbeek en Riemst op de radar verschenen. Maar de meeste gemeenten - die vooral met de naweeën kampen van een zware eerste coronagolf - zijn intussen weer onder de drempel gezakt.

Het is onduidelijk of er ook drempels worden afgesproken om bijvoorbeeld over te gaan tot sluitingen van publieke plekken of tot een lokaal georiënteerde lockdown. 'Dat zal vooral lokale materie zijn, waarbij afhankelijk van de situatie op maat gewerkt wordt. De maatregelen die van toepassing waren tijdens de globale lockdown zouden ook meer lokaal kunnen worden ingevoerd. Maar dat zal altijd in overleg zijn met lokale veiligheidsactoren zoals de burgemeester, de politie en gezondheidswerkers', luidt het op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Lokale draaischijven