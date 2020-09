Vlaams Belang draagt Lode Vereeck voor bij UHasselt

Het is een opvallende benoeming, omdat Vereeck gemeenteraadslid is in Diepenbeek voor Open VLD én een jaar geleden aan Uhasselt ontslagen werd als professor voor verbaal grensoverschrijdend gedrag.

Ontslagen

Vereeck was tot in mei 2019 senator voor Open VLD. Toenmalig partijvoorzitster Gwendolyn Rutten gaf hem in de verkiezingen geen plaats op een lijst omdat volgens haar een sereen debat niet mogelijk was.