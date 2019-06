Vlaams Belang heeft goed gevoel bij tweede gesprek met De Wever

De partij had vandaag een tweede, meer inhoudelijk gesprek met Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA). Het Vlaams Belang voelt nog altijd 'bereidwilligheid' bij de N-VA, luidt het.

Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) begon dinsdag de tweede gespreksronde voor de vorming van een Vlaamse regering. Hij had als eerste een lang gesprek met het Vlaams Belang. Dat duurde iets meer dan twee uur.

'We hebben onze voorstellen toegelicht', zegt Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens (Vlaams Belang) aan De Tijd. 'Het was een inhoudelijke uitwisseling van ideeën.' Meer wil hij daarover niet kwijt. 'Beide partijen hebben zich formeel geëngageerd geen verdere inhoudelijke uitspraken te doen. De weg naar samenwerking loopt over een pad van vertrouwen.'

Het Vlaams Belang voelt nog altijd een bereidheid tot overleg bij de N-VA. 'Belangrijker dan wat is gezegd, is dat er vertrouwen is van beide kanten', zegt voorzitter Tom Van Grieken. Ook hij wil niet ingaan op de inhoud van het gesprek. Van Grieken is er als de dood voor dat de formatiegesprekken door zijn partij zouden mislukken.

Het ziet ernaar uit dat ook Open VLD en CD&V opnieuw langskomen, maar de woordvoerder van De Wever wil dat nog niet bevestigen. Als de N-VA effectief met het Vlaams Belang in zee wil gaan, heeft ze nog een derde coalitiepartner nodig. Zowel de liberalen als de christendemocraten hebben een samenwerking met het Belang al uitgesloten.

Mooie Vlaamse klassieker

Komt het toch tot verregaande regeringsonderhandelingen, dan zal het Vlaams Belang nog inhoudelijke expertise moeten zoeken. Van Grieken, federaal fractievoorzitter Barbara Pas en Vlaams fractievoorzitter Chris Janssens stippelen momenteel zowel de strategie als de inhoudelijke lijn uit. Van het beperkt aantal partijmedewerkers is bijna iedereen verkozen. 'We hebben een kwast en een leeg doek voor ons. We hopen daar een mooie Vlaamse klassieker op te schilderen', luidt het hoopvol.