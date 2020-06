Vlaams Belang mag uniformen en symbolen Bpost niet gebruiken

De extreemrechtse partij Vlaams Belang had via sociale media een videocampagne verspreid, getiteld 'Kleur Vlaanderen Vlaams'. In een filmpje van die campagne was 12 seconden lang een actrice te zien in een Bpost-uniform, maar de partij had geen toestemming voor het gebruik van het uniform of het Bpost-logo. In de video deelt de partij gratis leeuwenvlaggen uit zodat op 11 juli, de Vlaamse feestdag, Vlaanderen zwart-geel zou kleuren.