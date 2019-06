Vlaams Belang naar derde ronde Vlaamse formatie

Het Vlaams Belang is uitgenodigd voor een derde gesprek bij Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA). Dat vernam De Tijd.

Terwijl in Wallonië de PTB de deur voor een Waalse coalitie dichtgooit, blijven in Vlaanderen de gesprekken met het Vlaams Belang lopen. Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) heeft de partij uitgenodigd voor de derde ronde die deze week aanvat. Een concrete timing voor het gesprek is er nog niet.

Begin deze week rondde De Wever de tweede gespreksronde van de Vlaamse formatie af. Daarbij waren alle partijen - behalve PVDA - uitgenodigd. In die tweede ronde vroeg De Wever elke partij wat haar inhoudelijke breekpunten zijn voor een Vlaamse regering. De N-VA-voorzitter liet niet in zijn kaarten kijken over mogelijke coalitiepartners.

Bilzen

Woensdag nam De Wever tussen alle gesprekken door de tijd om samen met voormalig vicepremier Jan Jambon af te zakken naar de wekelijkse markt van Bilzen. Zondag wordt er in Bilzen opnieuw gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen nadat de stembusgang van oktober 2018 ongeldig is verklaard. Vorige week werden ook Theo Francken (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang) al op de wekelijkse markt gesignaleerd. Vrijdag komt Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) nog langs.

CD&V'er Johan Sauwens hoopt met zijn Trots op Bilzen de meerderheid te breken. ©BELGA

De huidige coalitie (de N-VA, Open VLD en de sp.a) hoopt haar meerderheid in Bilzen te behouden, maar die meerderheid was erg nipt. CD&V'er Johan Sauwens wil met de partij Trots op Bilzen de meerderheid breken. Het Vlaams Belang hoopt dan weer haar goede resultaten van de recente verkiezingen in mei ook op lokaal niveau in Bilzen te verzilveren.

Gedoogsteun

Dat zou Bilzen nationaal wel eens relevant kunnen maken, luidt het. Als de CD&V'er Johan Sauwens of de liberaal Bruno Steegen (Beter Bilzen) op lokaal niveau met het Vlaams Belang in zee gaan of op gedoogsteun van de partij rekenen, zou dat op Vlaams niveau extra druk kunnen zetten op CD&V en Open VLD om een samenwerking met het Vlaams Belang te overwegen.