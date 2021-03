Vlaams Belang trekt omstreden kandidatuur voor Vlaams Audiovisueel Fonds in

Omstreden uitspraken en een homofoob verleden doen Jef Elbers de das om. Het Vlaams Belang droeg de scenarist voor als kandidaat voor de raad van bestuur van het VAF, maar trekt die nu 'met gemengde gevoelens' in.

Jef Elbers, een voormalig VRT-scenarist en kleinkunstenaar, is dan toch geen kandidaat voor de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Dat investeert overheidsgeld in Vlaamse films, tv-series en games. Elbers werd vorige week als kandidaat naar voren geschoven door het Vlaams Belang, maar kwam afgelopen weekend in opspraak wegens homofobe uitspraken.

Elbers heeft geen partijkaart van het Vlaams Belang, maar staat bekend als uitgesproken Vlaams-nationalistisch. De voorbije jaren schreef hij soms opiniestukken voor het Vlaamsgezinde weekblad ’t Pallieterke. Daarin hekelde hij onder andere de zaak-Bart De Pauw, 'militant feminisme' en de 'gekke transgenderziekte'.

Homoseksualiteit is niet normaal. Jef Elbers Scenarist

In een interview met De Standaard herhaalde Elbers dit weekend onverminderd zijn standpunten. Hij is nog altijd van mening dat 'homoseksualiteit niet de normale seksualiteit is'. De jaarlijke gay pride noemde hij 'vies' en hij hekelde 'het promoten van transgenders'.

Schermvullende weergave Het VAF sponsort Vlaamse film- en televisieproducties zoals 'Girl', een film van regisseur Lukas Dhont over een transgendermeisje. ©DCM Film Distribution (Schweiz)

Persoonlijke mening

In 'De Ochtend' op Radio 1 distantieerde partijvoorzitter Tom Van Grieken zich van de uitspraken van Elbers. 'Elbers spreekt vanuit zijn persoonlijke titel en zijn uitspraken reflecteren niet de mening van de partij.' Desondanks trekt Van Grieken, in samenspraak met Elbers, de kandidatuur in. 'Het is met gemengde gevoelens, want ik vind zijn mening irrelevant voor het oordeel over zijn kwaliteiten, die buiten kijf staan. Maar zijn persoonlijke uitspraken worden nu gebruikt om de hele partij - waarvan hij geen lid is - weg te zetten als homofoob.'

Een politieke mening mag niet doorslaggevend zijn om een job te mogen uitoefenen. Tom Van Grieken Partijvoorzitter Vlaams Belang

Onder zijn pseudoniem Dick Durver schreef Elbers onder meer de jeugdseries 'Merlina' en 'Postbus X', die populair waren in de jaren 80. 'Hij heeft de juiste skills en expertise om scenario's te beoordelen', zegt Van Grieken. 'Het probleem is blijkbaar zijn persoonlijke mening. Als dat ertoe zou leiden dat hij wordt weggestemd, ruikt dat naar beroepsverbod. Een politieke mening mag niet doorslaggevend zijn om een job te mogen uitoefenen.'

Wie de nieuwe kandidaat wordt, is nog niet duidelijk. Van Grieken zegt daar later over te vergaderen op het partijbestuur.