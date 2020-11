Vlaams Belang zet vrouw uit partij na bezoek aan nazi-graf

De partij Vlaams Belang trekt het lidmaatschap van Carrera Neefs in. De partijmilitante raakte in opspraak omdat ze bloemen had neergelegd op het graf van de Nederlandse SS-officier Willem Heubel.

Voorzitter Tom Van Grieken van Vlaams Belang maakte de uitzetting van Neefs bekend in een interview met de gratis krant ‘De Zondag’. Neefs ‘heeft de partij, onbewust weliswaar, veel schade berokkend’, zegt hij. De partij communiceerde niet over het dossier via haar eigen officiële kanalen.

Neefs veroorzaakte twee weken geleden opschudding nadat ze beelden van haar bloemenhulde, op de Duitse militaire begraafplaats in het Nederlands-Limburgse Yssenstein, had gedeeld op Instagram en Twitter. De vrouw werd op een N-VA-lijst verkozen in de gemeenteraad van Wuustwezel, maar stapte daarna uit de partij en werd lid van Vlaams Belang.

Aanvankelijk leek de partij de zaak te minimaliseren. ‘Juffrouw Neefs werd gevraagd door een nabestaande die niet zelfstandig kan gaan om bloemen te gaan neerleggen. Iedereen heeft volgens ons het recht om te rouwen’, klonk het nog in een eerste reactie. Later kondigde Van Grieken een intern onderzoek aan, en nu zegt hij dat het lidmaatschap van Neefs wordt stopgezet.

Charter

‘Initieel wou ze zelfs haar Facebookbericht niet verwijderen. Wij hebben haar nadien gevraagd om het partijcharter te tekenen. Dat wou ze ook niet. Het partijbestuur is daarom van oordeel dat haar lidmaatschap stopgezet wordt. Loyaliteit moet van twee kanten komen’, klinkt het.

Het partijcharter is een document dat alle mandatarissen moeten ondertekenen. Neefs had dat na haar overstap van N-VA nog niet gedaan. Er staat onder meer in dat mandatarissen moeten handelen volgens de partijlijn, ook op sociale media.