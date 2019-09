Vlaams-Belgisch compromis over burgemeesterssjerp

De Vlaamse onderhandelaars hebben een typisch Belgisch compromis bereikt over een twistpunt dat al de hele onderhandelingen meegaat: burgemeesters mogen straks kiezen of ze een tricolore dan wel een geel-zwarte sjerp dragen.

Formateur Jan Jambon (N-VA) zelf had de eis op tafel gelegd om komaf te maken met de tricolore burgemeesterssjerp. Als minister van Binnenlandse Zaken moest de oerflamingant jarenlang de Belgische driekleur trotseren, als burgemeester van Brasschaat droeg hij zijn tricolore sjerp bijna nooit. CD&V en Open VLD hadden lange tijd geen zin in het symbolenstrijdje van de N-VA, omdat de burgemeester als hoofd van de politie en de brandweer ook een vertegenwoordiger van de federale overheid is.

'Maar op een bepaald moment blokkeerde die sjerpendiscussie een heel pakket met mooie maatregelen rond politieke vernieuwing', zeggen verschillende bronnen. Daarom werd maar gekozen voor een compromis. Elke burgemeester kan voortaan kiezen of hij bij officiële plechtigheden een driekleur of een geel-zwart lint draagt.

Opkomstplicht

Veel relevanter voor de lokale politiek is dat de opkomstplicht bij de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen verdwijnt. Ook met de lijststem wordt bij lokale verkiezingen komaf gemaakt. Vlaanderen schakelt ook over op het Waalse systeem voor de aanduiding van de burgemeester. De burgemeesterssjerp gaat automatisch naar de persoon die bij de grootste partij van de coalitie de meeste stemmen heeft gehaald. In de praktijk is dat geen revolutie. De grootste partij kan nog altijd buitenspel gezet worden.