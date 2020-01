Vlaams-Brusselse rel rond stadsproject op scholen

Brussel is het niet eens met de communicatie over de schoolcontracten. De Vlaamse regering wil dat het Grondwettelijk Hof die ordonnantie vernietigt, omdat het project Vlaamse materie is. Maar volgens Brussel zijn de nodige aanpassingen al gebeurd.

Met de schoolcontracten hebben verschillende Brusselse scholen samen zo'n 10 miljoen euro gekregen voor projecten rond stadsvernieuwing. Het is de bedoeling scholen in kwetsbare wijken open te stellen voor buurtbewoners om de sociale cohesie te vergroten.

We zijn verbaasd en begrijpen het probleem niet. Dit is duidelijk een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zeynep Balci Woordvoerder Brussels minister-president Rudi Vervoort

'We zijn verbaasd en begrijpen het probleem niet', reageert Zeynep Balci, de woordvoerder van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). 'Het gaat niet over onderwijs, maar over een betere stedelijke integratie, zodat inwoners van buurten met weinig groene of publieke ruimte de mogelijkheid hebben deel te nemen aan diverse activiteiten buiten de schooluren. Dit is zeer duidelijk een bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat bevestigt ook de Raad van State.'

Negatief advies

Dat advies staat ter discussie. Volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft de Raad van State een bevoegdheidsoverschrijding vastgesteld, terwijl Brussel beweert dat er vooral verduidelijkingen nodig waren. Die zouden in de huidige ordonnantie zijn opgenomen. Ze trad in mei vorig jaar in werking.