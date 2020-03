Vlaams Ombudsman overspoeld door klachten over De Lijn

Ondanks de vooruitgang blijft de nood aan een klachtendienst groot. Steeds meer burgers vinden er ook tegemoetkoming. In 2018 waren dat er een dikke 10.000, terwijl vorig jaar al 16.000 oplossingen werden bereikt via de Vlaamse alternatieve geschillenbeslechting. Vooral klachten over ziekenhuizen en centra voor geestelijke gezondheidszorg, onverwachte waterfacturen en verhoogde sociale huur konden rekenen op geslaagde verzoeningsoperaties, zo’n 10.000 in totaal. De leidraad is daarbij niet alleen wat juridisch juist of fout is, maar ook wat redelijk en rechtvaardig is.