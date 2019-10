Vlaams Parlement blijft dinsdag dicht na bomalarm

Het Vlaams Parlement wordt dinsdag niet meer heropend na de bommelding. Het begrotingsdebat gaat mogelijk woensdag verder. Het Parlement werd dinsdag omstreeks 14.30 uur ontruimd nadat er telefonisch een bommelding was binnengekomen.

Volgens de diensten van het parlement is er mogelijk een link met de viering van 40 jaar Koerdisch Instituut die om 16 uur zou plaatsvinden in het gebouw. Ook dat evenement is intussen afgelast.