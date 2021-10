Vlaams Parlement keurt uitfasering stookolieketels goed

Het decreet wil mensen aansporen om te kiezen voor meer milieuvriendelijke verwarmingstechnieken. Alleen oppositiepartij Vlaams Belang stemde tegen. ‘De eerste stap is altijd de moeilijkste om te zetten, maar het is beter een kleine stap te zetten dan helemaal geen stap’, zeggen indieners Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld).

Vanaf 1 januari 2022 mogen in Vlaanderen geen nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst. Een ketel mag ook niet meer volledig worden vervangen, tenzij er geen aardgasnet in de straat aanwezig is. Bedoeling is om milieuwinst te boeken, zowel op het vlak van bodem- als luchtverontreiniging.