Vlaams Parlement verlaagt lonen volgend jaar dan toch

Bombarie

PVDA-fractieleider Jos D'Haese stelde deze week aan de kaak dat de loonsverlaging nog niet was doorgevoerd. 'Met veel bombarie werd dat in 2019 aangekondigd, maar achteraf is die belofte onder de mat geschoven. Al die partijen hebben geen enkel probleem om te beknibbelen op de kinderbijslag, maar als het gaat om de eigen privileges begint men te talmen', zegt hij.

D'Haese erkent dat de coronacrisis een reden voor de vertraging is, net als een techniciteit die nog opgelost moest worden. De wedde van parlementsleden is gekoppeld aan de lonen van schepen en burgemeesters. Die wilde het parlement niet laten mee zakken.

'We zijn nu twee jaar later dan de resolutie. Het is dringend tijd dat dit gebeurt', zegt D'Haese. Hij legt woensdag in het parlement een nieuwe resolutie voor. Daarin vraagt de PVDA dat vanaf januari 2022 de lonen effectief met 5 procent verlaagd worden.