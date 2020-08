Vlaams Parlement zit volgende week samen over heropstart scholen

Op vraag van sp.a komt de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement volgende week samen om te debatteren over de heropstart van de scholen. Het onderwijsveld zit vandaag samen met minister Ben Weyts (N-VA).

De koepels en sociale partners vergaderen vrijdagnamiddag met Weyts en de virologen van de expertengroep GEES over in welke kleurcode het onderwijs mag starten. Kleuter- en lagere scholen blijven hoe dan ook volledig open. Als code oranje of rood geldt, kunnen middelbare scholieren slechts week om week naar school.

Ik ben geen viroloog, maar het lijkt me logisch dat de minister tekst en uitleg komt geven in het parlement bij zijn beslissing en hoe hij rekening heeft gehouden met de laatste virologische en pedagogische inzichten. Hannelore Goeman Fractievoorzitter sp.a

Hannelore Goeman, fractievoorzitter van sp.a in het Vlaams Parlement, vreest dat het oranje scenario wordt gekozen, ondanks de uitdrukkelijke vraag van pediaters om het welzijn van jongeren voorop te stellen en de scholen volledig te openen. Op haar vraag zit de commissie Onderwijs volgende week vrijdag digitaal samen voor een gedachtewisseling met minister Weyts.

'Een heel breed spectrum aan experts, van virologen tot onderwijskundigen, een vurig pleidooi houden voor een volledige heropening van de scholen', zegt Goeman. 'Het parlement kan deze inzichten niet zomaar naast zich neerleggen. Ik ben geen viroloog, maar het lijkt me logisch dat de minister tekst en uitleg komt geven in het parlement bij zijn beslissing en hoe hij rekening heeft gehouden met de laatste virologische en pedagogische inzichten. Waarom zou het veilig zijn om de lagere scholen volledig te openen en de middelbare scholen niet?'

'Het gaat hier over de toekomst van onze kinderen, de beslissing over de heropening van onze scholen verdient een volwaardig parlementair debat. Ik heb daarom de commissie onderwijs samengeroepen en ben blij dat de voorzitter ingaat om mijn vraag', zegt Goeman.

Sciensano: scholen zijn veilig

Ondertussen herbevestigt een studie van Sciensano dat kinderen niet de motor van de epidemie zijn. Wie jonger is dan 18 jaar, raakt minder vaak besmet met covid-19 en het aantal secundaire besmettingen in scholen ligt lager dan in het gezin. Wie wel besmet raakt is bovendien zelden ernstig ziek.

De studie gaat over de periode van het begin van de epidemie, begin maart, tot eind juni. Hoewel ze minder vaak getest werden, zeker aan het begin van de epidemie, lag het percentage kinderen dat positief testte op 1,8 procent, terwijl dit voor volwassenen 3,6 procent was. Kinderen waren goed voor 2,5 procent van het totale aantal coronagevallen, terwijl ze 20 procent van de bevolking uitmaken.

Het aantal secundaire besmettingen op school is erg laag. Steven Van Gucht Woordvoerder Sciensano

Uit dezelfde studie, deze keer op basis van de gegevens van de CLB's (Centra voor Leerlingenbegeleiding) en hun Franstalige tegenhangers, bleek ook dat 378 personen op scholen positief testten, 270 leerlingen en 108 personeelsleden. In navolging daarvan moesten 4.715 personen in quarantaine wegens mogelijk contact met een besmet persoon, in hoofdzaak leerlingen. Uiteindelijk bleek dat slechts 1 procent van die groep in quarantaine symptomen ontwikkelde of positief testte. Het ging om 11 personeelsleden (4,7 procent) en 36 leerlingen (0,8 procent).