Vlaams begrotingstekort loopt op tot 4,1 miljard

Dat de coronacrisis kraters slaat in de overheidsfinanciën hoeft geen betoog. De Vlaamse regering tastte het voorbije jaar diep in de buidel om zelfstandigen en bedrijven recht te houden en zag een lagere groei in haar boekhouding weerspiegeld. Dat leidde vorig jaar tot een begrotingstekort van bijna 7 miljard en vooruitzichten dat de overheidsschuld tegen 2025 oploopt tot 55 miljard.

We gaan onze uitgaven heroverwegen, voeren een uitgavennorm in en maken werk van een subsidieregister.

Uitgavennorm

Vlaams minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA) is tevreden dat de SERV de beleidskeuzes van de regering ondersteunt. 'Om onze begroting na de relance weer op het spoor te zetten bevestigen de sociale partners dat we moeten blijven werk maken van de analyse van onze uitgaven. We doen dat via een brede heroverweging, de invoering van een uitgavennorm en een gedetailleerde rapportering. Ook maken we werk van een subsidieregister', zegt Diependaele.