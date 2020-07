Vlaams dashboard brengt lokale corona-uitbraken in kaart

Blind varen

Burgemeesters varen nu nog grotendeels blind, want ze hebben geen officiële gegevens over de besmettingen op wijkniveau. Het is behelpen met gegevens die verzameld worden in de zestig eerstelijnszones, waarin alle zorgverstrekkers uit de eerste lijn - artsen, verpleegkundigen, thuisverplegers - samenwerken. Die eerstelijnszones organiseren ook vaak de triagepunten voor Covid-19-patiënten.

Dat de burgemeesters aan zet komen, houdt wel meteen het gevaar van een opbod in, waarbij de ene gemeente nog straffer uit de hoek wil komen dan de andere. Nadat burgemeester Bart De Wever (N-VA) in Antwerpen nieuwe maatregelen had aangekondigd, zijn verschillende andere gemeenten en steden gevolgd met verregaande maatregelen, zoals het verplicht dragen van mondmaskers in heel de binnenstad of de bebouwde kom, zoals in Gent en Deinze is beslist.