Vlaams klimaatplan kaduuk door kilometerheffing

Vlaanderen zal de vooropgestelde reductie met 35 procent van de CO2-uitstoot niet halen. Bij de regeringsonderhandelingen is geen alternatief gezocht voor het wegvallen van de kilometerheffing, vernam De Tijd.

Tegen eind 2019 finaliseren we het Vlaams en het geïntegreerd Nationaal energie- en klimaatplan 2021-2023, staat in het Vlaamse regeerakkoord. Vlaanderen wil vasthouden aan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30 procent te verminderen, is in de regeringsonderhandelingen nog eens bevestigd. En tegen 2050 wil Vlaanderen de CO2-uitstoot met 80 procent verlagen. Daarmee blijft het onder de ambities van de Europese Commissie, die tegen 2050 op een koolstofneutraal Europa mikt.

De rode lijn van de N-VA is dat het Vlaams beleid niet mag leiden tot een verhoging van de energiefactuur.

Erger nog, Vlaanderen haalt nu zelfs de doelstellingen voor 2030 niet meer. Daar was al twijfel over, omdat we niet op koers zitten om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 35 procent te verminderen ten opzichte van 2005. Er moest een tandje worden bijgestoken, maar dat is niet gebeurd.

Integendeel, doordat de kilometerheffing is afgevoerd, die erop gericht was het autoverkeer te verminderen, is het Vlaamse voornemen om de CO2-uitstoot te verminderen onhaalbaar geworden. Er is in de Vlaamse regeringsonderhandelingen niet gezocht naar andere manieren om het gat dicht te rijden.

De N-VA was allergisch voor gelijk welke maatregel die de elektriciteitsfactuur zou verhogen. Dat de energiefactuur voor burgers en ondernemingen niet verhoogt, is de rode lijn die de N-VA heeft getrokken in het hoofdstuk energie en klimaat van het Vlaamse regeerakkoord.

Compensatieregeling

‘We zorgen dat de meerkosten op de elektriciteitsfactuur zeker niet verder toenemen als gevolg van Vlaams beleid’, klinkt het in het regeerakkoord.