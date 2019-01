Vlaams minister Philippe Muyters wil antidopingbaas worden

Consensuskandidaat

Het is geen geheim dat Muyters op zoek was naar een exit uit de Belgische politiek. Zijn naam ging ook al over de tongen om ondervoorzitter van de Europese Investeringsbank te worden. Het voorzitterschap van het WADA is geen voltijdse job, waardoor het nog altijd zoeken blijft naar een nieuwe baan. De functie van WADA-voorzitter is niet combineerbaar met een ministerpost. Het is wel toegelaten parlementslid te zijn of een bestuursfunctie op te nemen.