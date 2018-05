Vlaamse regering schuift statiegeld voor zich uit

De Vlaamse coalitiepartners hebben vrijdag geen akkoord gevonden over het voorstel van minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) over de invoering van het statiegeld.

Maar de Vlaamse coalitie is erg verdeeld over het idee. 'Statiegeld is geen totaaloplossing, maar een druppel op een zeer grote hete plaat', zei parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD) woensdag tijdens een verhit debat in het Vlaams parlement. 'Ook de kauwgomsector en de peukensector moeten over de brug komen.'