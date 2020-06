Vlaams regering tracht ruzie over praktijktesten te bezweren

De Vlaamse regering heeft een akkoord na een crisisberaad over het al dan niet invoeren van praktijktesten. Ze wil wat ze 'een semantische discussie' noemt achter zich laten en vraagt aan experten een voorstel te doen over hoe discriminatie moet worden gemonitord. Maar in Open VLD rommelt het.

Woensdagavond keurden de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA in het Vlaams Parlement een resolutie goed over de bestrijding van discriminatie op de huur- en de arbeidsmarkt. Open VLD had zich daarvoor al meermaals uitgesproken voor praktijktesten, waarbij onderzocht wordt of verhuurders of werkgevers mensen met migratieroots discrimineren. Dat gebeurt vooral met 'mystery callers' en fictieve sollicitaties. Over het systeem wordt al ruim tien jaar gepalaverd.

Maar in de resolutie werd dat woord niet opgenomen. Open VLD'ster Sihame El Kaouakibi stelde dat er met de resolutie de facto toch praktijktesten zouden komen. De N-VA ontkende dat daarna met klem. Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) benadrukte donderdagavond in 'Terzake' dat het niet om praktijktesten ging. Hij stelde dat die tests erop neerkomen dat de overheid liegt tegen haar burgers.

Daarop ging minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) vrijdag in het offensief. Hij kondigde aan geld en mensen uit te trekken om de gemeenten te begeleiden bij het opzetten van praktijktesten op de woon- en de huurmarkt.

Experten

De regering ging daarop in crisisberaad. Het resultaat is dat men teruggrijpt naar de vage bewoordingen uit de resolutie. De regering wil de 'semantische discussie over een woordje' achter zich laten en vraagt aan de experten om een methode voor te stellen om de discriminatie te monitoren.

Ik ga geen voorafname doen over wat wel of niet kan in het voorstel, dat is aan de experten. Jan Jambon Vlaams Minister-President

Of dat voorstel praktijktesten kan inhouden, is onduidelijk. 'Ik ga geen voorafname doen over wat wel of niet kan in het voorstel, dat is aan de experten', zei minister-president Jan Jambon (N-VA) vrijdagavond. Hij wees er wel op dat het niet gaat om sanctioneren, maar om sensibiliseren. Somers voegde daaraan toe dat op voorhand geen afspraken waren gemaakt over de vraag of het woord 'praktijktesten' gebruikt mocht worden. Wellicht is het de bedoeling het in de toekomst enkel nog over een 'monitoringsysteem' te hebben, zoals in de resolutie staat.