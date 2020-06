Vlaams relancebeleid mikt op investeringen met hoog rendement

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement roepen de Vlaamse regering op werk te maken van een relancestrategie met de focus op investeringen met een hoog rendement, zoals in de uitrol van een 5G-netwerk.

De Vlaamse en de federale regering kwamen al met steunmaatregelen om de financiële schade voor ondernemers en werknemers te beperken, maar nu moet werk worden gemaakt van een economische relance. Dat vragen de Vlaamse meerderheidspartijen in een resolutie aan de Vlaamse regering. De N-VA wil ook dat de Vlaamse regering een draaiboek uitwerkt om te vermijden dat we bij een nieuwe corona-uitbraak weer naar een complete lockdown van de economie gaan.

Publieke investeringen

De Vlaamse regeringspartijen dringen aan op publieke investeringen, zonder geld rond te strooien. Ze vragen investeringen met een hoog rendement, zoals de uitrol van een supersnel 5G-netwerk, onderwijs en opleiding, onderzoek en ontwikkeling, zorg, mobiliteit, hernieuwbare energie, scholenbouw en -infrastructuur.

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) legt de lat hoog. Elk jaar moeten er volgens hem voor zo'n tien miljard euro worden geïnvesteerd.

Ook de Green Deal wordt gezien als een opportuniteit, niet het minst omdat er Europees geld voor is. In de resolutie is sprake van investeringen in fietspaden, emissievrij openbaar vervoer, een versnelde introductie van elektrische auto's en hernieuwbare energie. De aandacht moet ook gaan naar de renovatie van woningen en gebouwen.

Opmerkelijk is het pleidooi voor het opzetten van een screeningsmechanisme 'om onze bedrijven te beschermen tegen ongewenste buitenlandse investeringen'.

Arbeidsmarkt

Een Vlaams relancebeleid moet vermijden dat de komende golf van bedrijfsherstructureringen leidt tot massale structurele werkloosheid. De doelstelling blijft de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te trekken naar 80 procent, wat vertaald is in de doelstelling 120.000 mensen extra aan het werk te krijgen.

Deze resolutie legt de basis om mensen in tijdelijke werkloosheid zeer snel te benaderen, zodat we ze kunnen versterken met opleidingen en werkervaring. Philippe Muyters Vlaams parlementslid

Er wordt gemikt op arbeidsmarkthervormingen. 180.000 werknemers en 70.000 zelfstandigen dreigen de komende maanden zonder werk te vallen. Voor Vlaanderen houdt de VDAB rekening met 60.000 extra werkzoekenden. 'Deze resolutie legt de basis om mensen in tijdelijke werkloosheid zeer snel te benaderen, zodat we ze kunnen versterken met opleidingen en werkervaring', zegt Vlaams Parlementslid Philippe Muyters (N-VA).