'Vlaams verbod op onverdoofd slachten niet in strijd met Europees recht'

Het Europees Hof heeft zijn langverwachte arrest over het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten geveld. Dat verrast, want het Hof volgt het advies van de advocaat-generaal niet.

Het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het Europees recht. Dat zegt het Europees Hof van Justitie in een langverwacht arrest. Het Vlaamse decreet garandeert volgens het Hof een juist evenwicht tussen dierenwelzijn en de vrijheid van religie voor joden en moslims. De zaak gaat nu terug naar het Belgisch Grondwettelijk Hof voor een eindoordeel.

In 2017 nam Vlaanderen een decreet aan waardoor slachten van dieren volgens traditionele joodse en islamitische riten verboden werd. Sinds 1 januari 2019 moeten dieren ook verdoofd worden voor de slacht. Verschillende joodse en moslimverenigingen stapten naar het Grondwettelijk Hof om het verbod aan te vechten omdat ze dat een inbreuk vonden op hun vrijheid van religie. Het Grondwettelijk Hof stuurde de vraag door naar het Europees Hof, aangezien de kwestie ook het Europees recht zou aanbelangen.

Mooi evenwicht

Het arrest van het Hof verrast, want in september adviseerde de advocaat-generaal van het Hof nog om het decreet strijdig met het Unierecht te verklaren. In het arrest stelt het Hof ten eerste dat de Europese Slachtverordening zich er niet tegen verzet dat lidstaten een verbod op onverdoofd slachten invoeren, ook voor religieuze slachtingen. Het stelt ook dat het Vlaamse decreet niet in strijd is met de vrijheid van religie, maar een evenwicht zoekt tussen dierenwelzijn en godsdienstvrijheid.