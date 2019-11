Vlaamse ‘McDonald's-regel' voor ambtenaren op tafel

De Vlaamse administratie gaat bij het opstellen van de nieuwe versie van haar deontologische code nadenken over regels voor liefdesrelaties tussen leidinggevenden en ondergeschikten. Dat bevestigt Bart Somers, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur (Open VLD).

De fastfoodketen McDonald’s schoof zondagavond zijn CEO Steve Easterbrook aan de kant. Easterbrook had een relatie met wederzijdse toestemming met een werkneemster en schond zo de bedrijfsregels. Hij erkende zijn fout. Veel Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven verbieden een relatie tussen leidinggevende en ondergeschikte, en zijn strikt in de toepassing ervan.

In Europa en in Vlaanderen wordt dat veelal gedoogd. Het bekendste voorbeeld van een relatie tussen een leidinggevende en een ondergeschikte bij een Belgisch beursgenoteerd bedrijf was die tussen Jan Boone, de CEO van de koekjesbakker Lotus Bakeries, en zijn toenmalige financieel directeur Isabelle Maes.