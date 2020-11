Vlaamse PV-premie moet nieuwe boost aan zonnepanelen geven

Mensen die vanaf volgend jaar zonnepanelen op hun dak leggen, kunnen rekenen op een premie tot 1.500 euro. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) ambieert daarmee dat Vlaanderen tegen 2025 1.500 megawatt extra zonne-energie kan produceren.

Vanaf 1 januari kunnen jaarlijks 27.000 gezinnen rekenen op een premie tot maximaal 1.500 euro voor de plaatsing van zonnepanelen op hun dak of in hun tuin. Met die zogenaamde PV-premie, verwijzend naar photovoltaics of fotovoltaïsche cellen, kunnen particulieren hun investering in naar schatting tien jaar terugverdienen.

Over heel Vlaanderen moeten met dat geld in vijf jaar tijd 400.000 installaties met zonnepanelen worden geplaatst, goed voor een productie van 1.500 megawatt (MW). Dat komt ongeveer overeen met de productie van anderhalve kerncentrale.

5% gebruikte dakoppervlakte Ongeveer 5 procent van de daarvoor geschikte dakoppervlakte wordt nu gebruikt om zonne-energie op te wekken.

Minister Demir erkent dat dat een heel ambitieuze missie is. 'Maar ze is ook broodnodig om de energie- en klimaattransitie waar te maken. Vandaag ligt er ongeveer 3.600 MW aan zonnepanelen. Die zijn verdeeld over meer dan 500.000 installaties, die ongeveer 5 procent van de geschikte dakoppervlakte bedekken. Er is dus nog veel potentieel', zegt ze.

Voor bedrijven die zonnepanelen willen plaatsen, werkte het kabinet-Demir een ander steunmechanisme uit. Zij kunnen deelnemen aan calls voor middelgrote zonneprojecten van 40 kilowatt tot 2 megawatt. Per call deelt de Vlaamse overheid investeringssteun uit aan de ondernemingen die het goedkoopst die groene energie kunnen opwekken op hun dak. Jaarlijks zal de Vlaamse regering daarvoor 25 miljoen euro uitkeren.

Voor de PV-premie en de projectcalls trekt de Vlaamse regering ruim 57 miljoen euro uit. 'Vlaanderen bewijst daarmee nogmaals zijn ambitie om op een doordachte manier te gaan naar meer hernieuwbare energie', zegt Demir.

Groenestroomcertificaten

De twee formules vervangen de verfoeide groenestroomcertificaten, die werden doorgerekend in de energiefactuur van de gezinnen. Hoe meer mensen en bedrijven zonnepanelen plaatsten onder dat regime, hoe hoger de subsidies en overeenkomstig de energiefactuur. 'De 29 miljard euro aan uitgedeelde certificaten betalen we nog tot 2030 af', zegt Demir.

De minister ijvert ervoor om de factuur van de PV-premie niet bij de gezinnen terecht te laten komen. 'Kostenefficiëntie primeert, oversubsidiëring bestrijden we en we gaan niet zomaar alles doorrekenen in de energiefactuur', zegt Demir.