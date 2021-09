Vlaamse Parlement pakt Sihame El Kaouakibi aan

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar het Vlaams Parlement heeft nu toch een regeling uitgedokterd waardoor langdurig zieke parlementsleden niet meer kunnen rekenen op een onkostenvergoeding.

Het Vlaams Parlement zat ermee verveeld dat Sihame El Kaouakibi haar volle wedde als Vlaams Parlementslid bleef opstrijken, terwijl ze zich na de schandalen rond het inmiddels failliet gegane Let's Go Urban niet meer had laten zien in het halfrond. Ze had zich ziek gemeld, maar het Vlaams Parlement kon zelfs geen controlearts naar haar sturen, omdat er geen verhouding werkgever-werknemer is.

In het Vlaams Parlement is er nu wel een akkoord dat het inkomen van langdurig afwezige volksvertegenwoordigers wordt ingeperkt. De onkostenvergoeding wordt afgeschaft, waardoor langdurig zieke parlementsleden in de praktijk, zoals werknemers, na een maand terugvallen op ongeveer 60 procent van hun totale inkomen. Dat lichtte parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) dinsdag toe op een persconferentie.

Lachaert roept El Kaouakibi op ontslag te nemen Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert reageert tevreden op de regeling die het Vlaams Parlement heeft uitgewerkt om in te grijpen op de verloning van langdurig afwezige parlementsleden. 'Zeer goed. Schabouwelijk dat men regels moet veranderen omdat één parlementslid er werkelijk alle kanten afloopt', reageerde Lachaert op Twitter. Meteen herhaalde Lachaert zijn oproep aan El Kaouakibi om haar mandaat neer te leggen. 'Ontslag nemen uit het Vlaams Parlement is en blijft de enige eerbare oplossing voor Sihame El Kaouakibi.' Eerder betreurde hij al dat El Kaouakibi als onafhankelijke in het parlement bleef zitten, nadat ze zelf uit de liberale partij was gestapt. 'Uiteindelijk heeft Open VLD haar de kans geboden een mandaat op te nemen in het parlement, als rolmodel en als toonaangevend figuur, maar indien het gezag van een mandataris zo erg aangetast is, is het verder functioneren in een parlement onmogelijk', liet Lachaert toen al weten.

El Kaouakibi kwam vorig jaar in opspraak wegens mogelijke subsidiefraude met haar dansproject Let's Go Urban en andere vzw's. Open VLD startte daarop de procedure om haar uit de partij te zetten, waarna het parlementslid zelf de beslissing nam om haar partijkaart in te leveren. Ze zetelt sinds april als onafhankelijke in het Vlaams Parlement, maar is eigenlijk al sinds oktober 2020 afwezig. Ze is officieel in ziekteverlof en hoefde de zittingen dus niet bij te wonen om recht te hebben op haar volledige wedde.

Het Vlaams Parlement besliste voor de zomer om juridisch te laten onderzoeken of het parlement een controlearts naar een langdurig afwezig parlementslid kan sturen. Dat advies is nu binnen en volgens Homans is het antwoord duidelijk 'neen'. 'Het Vlaams Parlement is niet de werkgever van de parlementsleden', aldus Homans. 'De enige echte werkgever van een parlementslid is de kiezer.'

Het Vlaams Parlement is niet de werkgever van de parlementsleden. De enige echte werkgever van een parlementslid is de kiezer. Liesbeth Homans Vlaams Parlementsvoorzitter

In het Vlaams Parlement is er wel een akkoord om zelf in te grijpen op de verloning van langdurig afwezige volksvertegenwoordigers. Die verloning bestaat uit een vaste vergoeding en een forfaitaire onkostenvergoeding, samen goed voor gemiddeld 5.700 euro netto per maand. Omdat grondwettelijk niet kan worden geraakt aan de gewone parlementaire vergoeding, is het de bedoeling te werken via de onkostenvergoeding. Die wordt geschorst na 30 dagen afwezigheid door ziekte. Op die manier zou een parlementslid terugvallen op gemiddeld 3.500 euro netto per maand of zo'n 60 procent van zijn totale inkomen. Dat percentage komt overeen met wat werknemers overhouden bij langdurige afwezigheid.

Volgens Homans is het de bedoeling om de regeling op 1 oktober in te laten gaan. Dat zou concreet betekenen dat El Kaouakibi vanaf november terugvalt op 60 procent van haar parlementaire vergoeding als ze afwezig blijft. De maatregel werkt niet met terugwerkende kracht.

Het akkoord kreeg ook vanop de oppositiebanken applaus. 'Er is geen enkele reden om politici beter te beschermen dan iedereen anders die werkt', zei Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman. Ook Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens noemde de regeling 'een goede zaak', maar betreurde wel dat geen controlearts kan worden gestuurd. Volgens de PVDA gaat de regeling niet ver genoeg. Parlementsleden zouden ook maar 60 procent van hun basiswedde mogen behouden, zoals het geval is voor gewone werknemers.