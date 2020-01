Vlaamse ambtenaar heeft niet langer diploma nodig: "We stappen af van het diplomafetisjisme"

Wie ambitie heeft om voor de Vlaamse overheid te werken, heeft daar binnenkort niet langer een diploma voor nodig. Ook met een beroepskwalificatie zal het mogelijk zijn om te solliciteren.

De Vlaamse regering wil komaf maken met strikte diplomaniveaus. ‘Competenties en vaardigheden zijn minstens even belangrijk’, zegt minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD). Zo moet ook wie niet over een middelbaar-, bachelor- of masterdiploma beschikt, binnen 2 à 3 maanden als Vlaamse ambtenaar aan de slag kunnen.

Voorbeeldfunctie

De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie Bart Somers minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen (Open VLD)

Met de maatregel ‘stappen we af van het diplomafetisjisme’, laat Bart Somers weten. ‘De Vlaamse overheid heeft een voorbeeldfunctie. Daarom willen wij ook mensen een kans geven die hun competenties niet via de klassieke weg, maar op hun eigen manier verworven hebben’. Met de beslissing hoopt Somers ook andere profielen aan te spreken. Kansarmen en jonge mensen die ervaring hebben opgedaan in het buitenland of aan vrijwilligerswerk deden, moeten daarbij ook toegang tot de arbeidsmarkt krijgen. Een diploma blijft belangrijk volgens de minister, maar ‘we moeten afstappen van te strikte diplomavereisten en zo gelijke kansen creëren voor iedereen'.

Beroepskwalificatie