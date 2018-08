Vlaamse ambtenaren te kwistig met kredietkaarten

De ambtenaren van de Vlaamse overheid gebruiken kredietkaarten met een uitgavenlimiet die hoger is dan toegelaten. Dat blijkt uit een audit die De Tijd kon inkijken.

Het gebruik van debet- en kredietkaarten is door Audit Vlaanderen bij tien Vlaamse administraties onderzocht. Het gaat onder meer over de openbaarvervoersmaatschappij De Lijn, de VRT, de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB en het exportagentschap Flanders Investment & Trade. Samen spendeerden die in een jaar 1,6 miljoen euro met kredietkaarten. Dat bedrag is goed voor driekwart van de uitgaven met kredietkaarten bij de hele Vlaamse overheid.

Het gebruik van kredietkaarten binnen de Vlaamse administratie is aan strenge regels gebonden. De meeste regels worden gerespecteerd, blijkt uit de audit. De auditeurs stootten niet op gevallen van onopgemerkte fraude.

Maar de meerderheid van de onderzochte Vlaamse administraties heeft wel een of meer kredietkaarten met een hogere limiet dan toegelaten.

Sommige administraties zijn zich daarvan bewust, maar hanteren een hogere limiet omwille van praktische bezwaren zoals buitenlandse reizen. Dan moet er meteen veel geld in een keer worden uitgegeven, is de redenering.

Toch is het volgens Audit Vlaanderen nodig om de bepalingen over de uitgavenlimieten op te helderen. Het moet duidelijk worden gemaakt of een topambtenaar zelf de bevoegdheid heeft om hogere uitgavenlimieten toe te kennen of niet.

Controle

Ook de controle op de uitgaven met kredietkaarten kan soms beter. Zo wachtte bij een administratie een bepaald bedrag al meer dan een jaar op verantwoording. Ook gebeurt de inhoudelijke controle van de uitgaven niet altijd onafhankelijk. Bij drie andere administraties ontbraken voor sommige uitgaven de bewijsstukken.

De Vlaamse regering belooft naar aanleiding van de audit op korte termijn meer duidelijkheid over de uitgavenlimieten. Dat is nodig, zegt Vlaams fractievoorzitter Joris Vandenbroucke (sp.a).