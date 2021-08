Vlaamse assistentiewoningen voor Waalse slachtoffers van watersnood

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat in kaart brengen welke lege assistentiewoningen in Zuid-Limburg of het zuiden van Vlaams-Brabant opengesteld kunnen worden.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft aan de uitbaters van erkende assistentiewoningen in Zuid-Limburg en het zuiden van Vlaams-Brabant gevraagd of ze lege flats kunnen inzetten voor de noodopvang van slachtoffers van de watersnood in Wallonië. Dat melden de Mediahuis-kranten.

De 35 aangeschreven voorzieningen, die beschikken over 718 erkende woningen in Zuid-Limburg en 346 in Vlaams-Brabant, moeten zo snel mogelijk een aantal gegevens bezorgen aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Zo wordt gepolst naar het aantal lege flats, de grootte van de woning, het aantal slaapkamers en de huurprijs. Eens alle leegstand is opgelijst, zal Beke de informatie overhandigen aan zijn Waalse collega's. Aan Waalse kant vernam Le Soir dat de uitgestoken Vlaamse hand zonder morren aanvaard wordt.