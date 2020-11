Vlaamse begroting duikt dit jaar voor 6,9 miljard in het rood

De coronapandemie heeft de Vlaamse begroting op een hellend vlak gezet waarop ze nog altijd aan het schuiven is. In november vorig jaar mikte de Vlaamse regering voor 2020 op een tekort van 435 miljoen euro . Door de pandemie schoot dat de voorbije maanden door naar een tekort van 6,3 miljard euro.

Maar daarmee is de bodem niet bereikt, bleek vrijdag. De Vlaamse regering keurde in de wekelijkse ministerraad een aanpassing van de begroting goed, waarbij ze ervan uitgaat dat 2020 eindigt met een gat van 6,9 miljard euro.

Dat is in normale jaren het Vlaamse budget van landbouw, visserij, mobiliteit, openbare werken, leefmilieu, ruimtelijke ordening en het Vlaams buitenlands beleid samen, leren begrotingsdocumenten .

2021

De coronaklap zindert ook volgend jaar na. De Vlaamse regering sloot deze week een sociaal akkoord met de zorgsector, waarin ze jaarlijks 577 miljoen euro extra aan hogere lonen en lagere werkdruk zal besteden. In een groot deel van dat geld was nog niet voorzien. Daarbovenop wordt volgend jaar 700 miljoen euro extra uitgetrokken om de economische coronaklap op te vangen.

Buiten budget

Daar komt nog bij dat de Vlaamse regering haar uitgaven voor de Oosterweelverbinding, die volgend jaar rond de 146 miljoen euro schommelen, buiten de begroting houdt. Ook het coronaherstelplan 'Vlaamse veerkracht' - dat deze legislatuur 4,3 miljard euro zal kosten - is niet meegeteld in de cijfers.

Diependaele verhult niet dat hij bezorgd is over de situatie. Hij wil het tekort proberen af te knotten door de komende maanden met de kam door de uitgaven te gaan. 'Als de return van uitgaven beperkt is, moeten we erover nadenken om die te schrappen', zegt hij.