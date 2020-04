Vlaamse begroting duikt minstens 4 miljard in het rood

De Vlaamse begroting duikt dit jaar minstens 4,14 miljard in het rood ten gevolge van de coronacrisis. 'Evenwicht in 2021 zal niet meer haalbaar zijn', zegt bevoegd minister Matthias Diependaele (N-VA).

Krimp is groter

Dat is bovendien nog maar een voorzichtige raming. In de berekening, die al enkele weken geleden werd opgestart, ging de Vlaamse regering immers nog uit van een daling van het bbp met 1 procent. Maar volgens nieuwe inschattingen, moet België zich verwachten aan een economische krimp van 8 procent. Dat zou betekenen dat Vlaanderen nog een miljard dieper in het rood gaat.

'We weten nog niet precies hoe diep dit gaat snijden. De eerste prioriteit is nu de gezondheidscrisis beheersen en het economische weefsel beschermen. Het beoogde begrotingsevenwicht in 2021 zal niet meer haalbaar zijn, maar we zullen wel snel weer moeten aanknopen met een gezond financieel beleid. Dat is namelijk de beste manier om dit soort crisisen de baas te kunnen', aldus Diependaele.