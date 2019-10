Vlaamse besparing treft centrumwinkels

Terwijl de Vlaamse regering de winkelstraten in stadscentra wil versterken, voert ze een belastingverhoging in die net vooral die winkels zal treffen. Zelfstandigenorganisatie Unizo waarschuwt voor de gevolgen van de besparingsmaatregelen.

Om de rekening te doen kloppen, gingen de Vlaamse regeringsonderhandelaars met een vergrootglas op zoek naar manieren om geld te winnen. Zelfstandigenorganisatie Unizo is naar eigen zeggen geschrokken van een aantal maatregelen ‘die de facto neerkomen op een belastingverhoging voor ondernemers’.

Eén daarvan die tot nu toe weinig aandacht kreeg, is de afschaffing van de korting op de onroerende voorheffing die Vlaanderen de laatste jaren gaf aan bedrijven en verenigingen. Omdat die maatregel wordt geschrapt, moeten bedrijven nu de volledige Vlaamse onroerende voorheffing betalen.

Dat betekent voor sommige ondernemers honderden euro’s extra per jaar aan belastingen, berekende zelfstandigenorganisatie Unizo op basis van verschillende voorbeelden. De maatregel moet tegen het einde van de regeerperiode 65 miljoen euro per jaar opbrengen voor de Vlaamse begroting.

Stadskernen

De maatregel heeft volgens Unizo bovendien een extra groot effect op ondernemers in stadskernen. De onroerende voorheffing wordt immers berekend op basis van het kadastraal inkomen, dat wordt bepaald door de gemiddelde verhuurwaarde. In gebieden waar de huurwaarde hoger ligt, zoals in winkelstraten of stadskernen, heeft de verhoging dus extra impact.

‘Net deze kernen zijn belangrijk voor de welvaart van een gemeente, het ondernemerschap en de sociale cohesie’, zegt Unizo-topman Danny Van Assche. ‘Deze beslissing gaat twee keer in tegen de doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse regering stelt geen belastingverhogingen te willen doorvoeren, maar doet dit wél voor ondernemers. Daarnaast komt dit extra hard aan in centrumsteden terwijl de Vlaamse regering net kernversterkend wil werken. We begrijpen deze beslissing dus niet.’

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) wijst er in een reactie op dat de maatregel er is gekomen om de ongelijkheid weg te werken tussen natuurlijke personen en rechtspersonen die eigenaar zijn van een onroerend goed.