Vlaamse bouwshift kost 12,5 miljard euro

Als de Vlaamse overheid eigenaars vergoedt die hun bouwgrond in waarde zien dalen omdat het terrein niet mag worden bebouwd, zal dat naar schatting 12,5 miljard euro kosten.

De bouwshift van de Vlaamse regering kost 12,5 miljard euro. Dat leert een studie van het Nederlandse studiebureau STEC, die op 19 februari werd gemeld door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en maandag in De Morgen staat.

Elke dag verdwijnt in Vlaanderen zes hectare open ruimte. De Vlaamse regering wil dat tegen 2040 herleiden tot nul, zodat er geen open ruimte meer wordt aangesneden. Een van de manieren om dat te doen is het recht om te bouwen schrappen op slecht gelegen bouwgronden. Die worden dan natuur- of landbouwgebied.

Kostprijs

De grote angel in het dossier is de kostprijs. Wie het bouwrecht verliest op een grond, ziet die grond sterk in waarde dalen. Het Vlaams Parlement besliste in de vorige legislatuur dat eigenaars voor dat waardeverlies volledig worden vergoed. Vroeger kregen ze slechts tot 80 procent van de aanvankelijke aankoopwaarde terug.

Die vergoeding - aan 100 procent van de waarde - betekent voor de Vlaamse overheid een factuur van 12,5 miljard euro, berekende STEC. Voor die berekening hebben ze alleen gronden in aanmerking genomen die op minder van vijftig meter van de openbare weg liggen. Als meer afgelegen gronden worden mee geteld, zou de factuur volgens hen naar 30 miljard euro kunnen stijgen.

Volgens de VVSG kan een grond in woongebied die plots natuurgebied wordt, tot 540.000 euro per hectare in waarde dalen.

Groen reageert op de studie dat de plannen van de regering niet genoeg doen om de open ruimte te handhaven én te duur zijn.

Eerder berekende STEC dat niets doen aan de ruimtelijke ordening in Vlaanderen de komende 23 jaar tot 33 miljard euro kost. Dat komt vooral omdat een verspreide bewoning tot extra kosten leidt voor pendelverkeer, openbaar vervoer en nutsvoorzieningen.