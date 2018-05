Vlaamse coalitie bekvecht verder over statiegeld

Coalitiepartners N-VA en Open VLD schieten in het Vlaams Parlement het statiegeldplan van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) af.

'Als een N-VA'er het woord demagogie in de mond neemt, dan weet je dat hij in de problemen zit!'. Het zat er woensdag in het Vlaams Parlement bovenarms op tussen CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel en zijn collega Matthias Diependaele (N-VA).