Vlaamse coalitie grijpt ook lokale macht

Een kleine maand na de lokale verkiezingen blijkt dat de drie Vlaamse meerderheidspartijen bijna alle Vlaamse burgemeesters leveren.

Lokale verkiezingen worden soms gezien als een barometer voor de populariteit van de regeringspartijen, maar in de eerste plaats zijn ze uiteraard een gevecht om de lokale macht. Een tussenstand na een kleine maand leert wel dat de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA die lokale macht meer dan ooit in handen hebben.

Die oefening is niet altijd makkelijk te maken, omdat niet altijd duidelijk is in welke mate een lokale politicus verbonden is aan een nationale partij. In sommige gemeenten zijn de politici echt lokaal, zonder nationale partijaffiliatie. Daarom vroeg De Tijd aan de partijhoofdkwartieren in hoeveel gemeenten ze na 14 oktober aan de macht deelnemen.

CD&V de grootste

Uit die telling blijkt dat CD&V met voorsprong de grootste Vlaamse partij blijft. Bijna een op de drie Vlaamse gemeenten wordt bestuurd door een christendemocratische burgemeester, al zijn er dat iets minder dan de voorbije zes jaar. Voor de coalitiedeelnames is het beeld gelijklopend.

De liberalen handhaven zich, met nu al 75 burgemeesters, op de tweede plaats. Open VLD gaat er daarbij wel al vanuit dat Bart Tommelein in Oostende de sjerp krijgt, maar rekent de Gentse sjerp nog niet mee.

Op drie volgt de N-VA, die net als Open VLD lokale macht bijwint, al waren de verkiezingen voor de Vlaams-nationalisten geen onverdeeld succes. Nu al is de partij zeker van meer burgemeesters en bestuursdeelnames dan zes jaar geleden. Dat aantal kan nog oplopen, aangezien in 15 gemeenten nog onderhandelingen lopen. Bovendien is zelfs een kleine vooruitgang significant, omdat door fusies acht Vlaamse gemeenten verdwenen zijn.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Sp.a in Oppositie

Dat de drie Vlaamse meerderheidspartijen de lokale macht grotendeels onder elkaar verdelen, betekent dat er weinig overblijft voor de oppositie.

De sp.a blijft de vierde lokale partij, al moet ze na haar verkiezingsnederlaag ook terrein prijsgeven in de coalitievorming. De partij lijkt op weg om in een dertigtal Vlaamse gemeenten minder te besturen dan de voorbije zes jaar. Dat betekent onder meer dat er minder kansen zijn voor jonge socialistische politici om bestuurservaring op te doen.

Groen verliest een van zijn twee burgemeesters, wat duidelijk maakt wat voor een verschil het voor de partij zou maken moest Filip Watteeuw burgemeester van Gent worden. De groenen kunnen zich wel optrekken aan het feit dat ze in meer coalities belanden. Ze besturen nu al zeker mee in 65 gemeenten, zes meer dan voor de verkiezingen. Maar van een ‘groene golf’ kan moeilijk worden gesproken. De doorbraak is kleiner in het schepencollege dan in de gemeenteraad.

Het Vlaams Belang en de PvdA bestuurden nergens mee, en dat blijft zo.

Provincies

Het beeld in de provincieraden ligt in dezelfde lijn. CD&V bestuurt in iedere provincie mee, de N-VA in alle provincies, behalve in West-Vlaanderen. Open VLD deelt in de macht in alle provincies, behalve in Oost-Vlaanderen en Antwerpen. De socialisten zitten alleen in West-Vlaanderen in de meerderheid, Groen enkel in Oost-Vlaanderen.

Uiteraard is de strijd nog niet voorbij. Vooral in Antwerpen en Gent, de twee grootste steden van Vlaanderen, moet de coalitie nog in de plooi vallen. In Antwerpen is het duidelijk dat N-VA-voorzitter Bart De Wever burgemeester blijft, maar blijft de vraag wie mee bestuurt. De Wever spreekt met CD&V, Open VLD, de sp.a en Groen, al houdt vooral die laatste publiekelijk veel afstand.

Gent

In Gent lopen gesprekken tussen socialisten, groenen, liberalen en christendemocraten. Hier is de allesbepalende vraag of de stad voor het eerst in 60 jaar met Mathias De Clercq weer een liberale burgemeester krijgt, dan wel of ze voor het eerst in haar geschiedenis een groene burgemeester krijgt.