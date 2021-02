Vlaamse coalitiepartners botsen over zonnepanelen

Het dossier van de zonnepanelen blijft sudderen in de Vlaamse regering en leidt tot politieke wrevel tussen de coalitiepartners Open VLD en N-VA. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert bond de kat de bel aan in 'Villa Politica', waar hij een extra steunmaatregel vroeg voor de gedupeerden van de vervroegde uitdoving van de terugdraaiende teller .

'Ik vind het steunmechanisme dat er tot hiertoe is niet voldoende. We gaan een extra compensatiemechanisme moeten vinden', zei Lachaert. Vlaams viceminister-president Bart Somers (Open VLD) legde de vraag al op de regeringstafel, zegt Lachaert aan De Tijd. 'Maar het kabinet-Demir weigerde tot hiertoe.'

'Marghempje'

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is niet opgezet met de demarche van Lachaert. 'Meneer Lachaert zou beter communiceren via zijn ministers in de regering in plaats van een Marghempje te doen. Het slechtste antwoord op gebroken loze beloften is nieuwe loze beloften. Ik doe op een andere manier aan politiek', schreef ze op Twitter.