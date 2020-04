Vlaamse compensatiepremie van 3.000 euro voor getroffen zelfstandigen

De kinderopvang is gratis tijdens de paasvakantie. 'Omdat gezinnen niet zelf de keuze kunnen maken om van de kosteloze of betalende buitenschoolse opvang gebruik te maken, willen we alle gezinnen gelijk behandelen en niemand laten betalen', zegt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Daarvoor was al beslist dat opvanginitiatieven een compensatie zouden krijgen voor afwezige kinderen.

Deze maatregelen komen boven op de vorige, zoals de hinderpremie voor handelszaken die moeten sluiten en de waarborgen voor ondernemingen in moeilijkheden. Die waarborgen stijgen van 1,5 miljard naar 3 miljard euro. De regering besloot ook eenmalig de water- en gasfactuur van wie tijdelijk werkloos is te betalen. Ook kan zorginfrastructuur worden uitgebreid zonder de nodige bouwvergunningen

Economische orkaan

Tot slot benadrukte minister-president Jan Jambon (N-VA) dat de regering haar best zal doen om ondernemingen en gezinnen te steunen, maar hij benadrukte dat de overheid niet elk tekort of verlies kan bijpassen. ‘We zullen wel diep in de buidel van Vlaanderen tasten, maar deze economische orkaan zal hoe dan ook pijn doen. Binnenkort kunnen alle Vlamingen weer gaan werken om onze welvaart te verzekeren. Ik roep iedereen op die heropstart mee te realiseren’, aldus Jambon.