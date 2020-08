Vlaamse contactopsporing soupeerde al 15 miljoen op

Over die contactopsporing was de voorbije tijd veel te doen. Vlaanderen gunde die opdracht in mei aan een consortium van callcenters en mutualiteiten, een contract dat Vlaanderen tot november maximaal 100 miljoen euro zou kosten. Op 11 mei, ongeveer een maand na de piek van de uitbraak, schoten 750 contactonderzoekers uit de startblokken. Dat was minder dan eind april was aangekondigd: toen klonk het dat er 2.000 contactonderzoekers nodig waren. Tegen juni werd het personeel nog verder ingekrompen tot een 400-tal omdat er te weinig werk was door de beperkte circulatie van het virus. Door de heropflakkering van het virus in juli is opnieuw een tand bijgestoken.