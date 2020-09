Vlaamse coronalening hapert

Vier op de tien bedrijven dienen onvolledige aanvraag in.

Nog maar een op de vijf bedrijven die een coronalening aanvroegen bij de Vlaamse overheid, heeft groen licht gekregen. Minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) roept de banken en de boekhouders op om ondernemers bij te staan, want veel dossiers zijn nu onvolledig.

Sinds 5 mei kunnen bedrijven die in zwaar weer terecht waren gekomen door de coronacrisis een zogenaamde ‘achtergestelde lening’ aanvragen bij de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV. Die hulplijn liep de Vlaamse regering in het leven voor kmo’s, zelfstandigen, start-ups en scale-ups die niet in aanmerking kwamen voor de overbruggingskredieten die de federale regering uitdokterde met de banken.

Wij blijven dit een zeer nuttige aanvulling op de klassieke banklening vinden. Johan Bortier Unizo

Met een terugbetalingstermijn van drie jaar, intrestvoeten van 3 tot 6 procent en een maximale ontleencapaciteit van 4,3 miljoen euro per aanvraag kon Vlaanderen vrij aantrekkelijke voorwaarden aanbieden. ‘De achtergestelde lening is dan ook heel populair’, luidt na vier maanden de balans van Crevits. ‘Al 646 ondernemers hebben een aanvraag ingediend voor een totaalbedrag van 311 miljoen euro’. Met een budget van 500 miljoen euro is er nog veel marge. ‘Bijna twee op de drie aanvragen komen van kmo’s en zelfstandigen, maar het totaalbedrag van de aanvragen ligt hoger bij de start-ups en scale-ups, namelijk 162,4 miljoen euro.’

Onvolledig

Toch zijn nog maar 134 dossiers goedgekeurd. Voor een kwart van de 646 aanvragen ligt de oorzaak voor de hand: ze zijn niet ontvankelijk omdat de aanvrager al in moeilijkheden zat voor de coronacrisis of geen kmo blijkt te zijn. Maar bij vier op de tien aanvragen is er een ander probleem: ze zijn niet volledig.

‘Meestal ontbreekt een geloofwaardig businessplan waarin de aanvrager aantoont dat hij in staat is op tijd terug te betalen’, zegt de woordvoerder van Crevits. Met zo’n plan zouden de aanvragers waarschijnlijk wel in aanmerking komen voor de Vlaamse coronalening. Crevits lanceert daarom een oproep aan de financiële instellingen en de boekhouders. ‘Het is belangrijk dat ondernemers door hun bank worden bijgestaan bij de voorbereiding van hun aanvraag, zodat de dossiers goed en volledig zijn.’

'Zeer goed instrument'