Vlaamse en Nederlandse agentschappen gaan samenwerken rond duaal leren

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en de Nederlandse Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zich grensoverschrijdend in te zetten voor duaal leren en digitale innovaties in het onderwijs.

Dankzij de overeenkomst kunnen Vlaamse leerlingen makkelijker een erkende leerplek krijgen in Nederland en vice versa.

Syntra Vlaanderen en SBB willen naar eigen zeggen 'jongeren maximaal voorbereiden op de wereld van morgen' door meer te werken met innovatieve manieren van onderwijs zoals duaal leren - een combinatie van een opleiding op school en de werkvloer. Ook het inzetten van artificiële intelligentie (AI) en virtual reality (VR) in het onderwijs komt in de samenwerking aan bod. Tot slot zal er arbeidsmarktinformatie worden uitgewisseld.

Erkende leerplekken in Vlaanderen en Nederland worden tijdens de loop van het project - voorlopig één jaar - niet automatisch gevalideerd in het andere land, maar de procedure zal wel een pak sneller verlopen dankzij de samenwerking. De twee organisaties zullen afzonderlijk bepalen of het project de gewenste resultaten oplevert.