Vlaamse export beperkt schade

Vlaamse bedrijven exporteerden in het coronajaar 2020 acht procent minder dan een jaar eerder. Dat is een kleinere daling dan Duitsland en Frankrijk en een kleinere daling dan tijdens de piek van de financiële crisis.

Vlaamse bedrijven verkochten in het coronajaar 2020 298 miljard euro goederen en diensten aan buitenlandse klanten. Dat is een daling met acht procent. Die daling is de helft kleiner dan tijdens de piek van de financiële crisis in 2009.