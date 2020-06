Vlaamse export daalt met 7,5 procent in maart

De Vlaamse regering investeert 3 miljoen euro in export-ondernemingen. De coronacrisis hakt er zwaar op in: in maart gaat het over een daling van 7,5 procent.

Midden maart ging België in lockdown. Dat laat zich voelen in de exportcijfers: ten opzichte van maart 2019 is er een daling van 7,5 procent van de Vlaamse export. Het is van de crisisjaren 2008 en 2009 dat er een dergelijke terugval van de export was.

24 procent Export april In april vermoedt de NBB een terugval van 24 procent voor de Belgische export.

Voor april zijn er nog geen cijfers, maar de Nationale Bank van België vermoedt een daling van 24 procent voor heel België. Vlaanderen is doorgaans voor 80 procent van de Belgische export verantwoordelijk. 'Het is te vroeg voor een volledig beeld, maar uit deze prognose blijkt wat eerder gevreesd werd', zegt minister-president Jan Jambon (N-VA).

Daarom investeert Vlaanderen 3 miljoen om de export te stimuleren. Dat maakt de regering maandag bekend op een persconferentie. 'Internationale handel is cruciaal voor onze economie', zegt Jambon. 'Een op de drie jobs in Vlaanderen is afhankelijk van de export. Dikwijls wordt onderschat hoe afhankelijk we zijn voor onze welvaart van internationale handelsrelaties. In combinatie met de Brexit staan we voor gigantische uitdagingen.'

Zo komt er een steunpakket met een eenmalige subsidie van 5.000 euro per onderneming voor 1.000 ervaren exporteurs. 300 nieuwe exporteurs kunnen een subsidies van 7.000 krijgen. Beide steunmaatregelen kunnen vanaf september worden verkregen. Op korte termijn is er een 'Reboot your export'-pakket: daarmee worden bedrijven gestimuleerd om deel te nemen aan internationale handelsbeurzen om hun producten te promoten door de deelnamekost te verlagen.

Hoewel de export dus daalde, zijn er bepaalde markten die juist groeiden. De export naar Rusland steeg bijvoorbeeld met 32 procent. Het gaat dan voornamelijk om export van farma. Naar het Midden-Oosten waren de klappen dan weer het grootst met een daling van 28 procent. Het gaat vooral om export van juwelen en edelstenen.

Ook onze buurlanden laat de crisis zich voelen: in Nederland bleef de terugval beperkt tot een 5 procent, maar in Duitsland gaat het om een terugval van 8 procent. In Frankrijk daalde de export met maar liefst 19 procent.