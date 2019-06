Vlaamse fiscale regularisatie flopt over hele lijn

Vlaanderen hoopte jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan ontdoken belastingen te innen om de hervorming van de erfenisrechten te financieren. Maar dat is niet gelukt. Dat is slecht nieuws voor de volgende Vlaamse regering.

Vlamingen kunnen via een tijdelijke fiscale amnestie ontdoken erf- en registratiebelastingen tegen een gunsttarief regulariseren. Dat geld gebruikte voormalig Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) om de verlaging van de tarieven van de Vlaamse erfbelasting te financieren. Daarbij vertrekt de Vlaamse regering niet langer van het klassieke gezin met twee kinderen en wil ze singles meer ontzien.

Al bij de start van de hervorming trok de Inspectie van Financiën aan de alarmbel over de financiering. De begrotingswaakhond vond de opbrengsten uit zwart geld onvoldoende zeker en vond het niet opportuun een hervorming met tijdelijke opbrengsten te financieren. Ook de oppositiepartijen sp.a en Groen hekelden het rekenwerk van Tommelein.

Nu blijken de inkomsten van die Vlaamse fiscale amnestie inderdaad slechts een fractie te zijn van waar de Vlaamse regering op hoopte. Dat toont de meerjarenraming van de Vlaamse administratie aan. Die is aan Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) bezorgd ter voorbereiding van de Vlaams regeringsonderhandelingen.

Tommelein

De voortekenen waren al niet goed. Bij de begrotingsopmaak voor 2017 ging de regering nog uit van 100 miljoen euro. Omdat de operatie vertraging had opgelopen, verlaagde ze de verwachte opbrengst tot 25 miljoen euro. De jaren daarna moest de hervorming wel jaarlijks 75 miljoen euro opbrengen. In 2018 gingen de alarmbellen opnieuw af, maar Tommelein deed dat af als voorbarig. Hij rekende erop dat de dossiers wat vertraging hadden opgelopen en dat de nodige inkomsten er later wel zouden komen.

Het is niet omdat de regularisatie nu relatief weinig opbrengt dat ze mislukt is. In dit soort zaken moet je geduld hebben. gerd D. Goyvaerts advocaat kantoor tiberghien

Maar ook in 2018 bleven de inkomsten met 25 miljoen euro onder de verwachting en in het eerste kwartaal van dit jaar werden opnieuw weinig dossiers ontvangen. De administratie heeft de geraamde opbrengsten van de regularisatie daarom fors naar beneden bijgesteld. In 2019 en 2020 wordt nog maar met 15 miljoen euro in plaats van met 75 miljoen rekening gehouden. In 2021 wordt nog slechts op 7,5 miljoen euro gerekend.

‘Dat lage cijfer in 2021 was altijd verwacht’, zegt Vlaams minister van Begroting Lydia Peeters (Open VLD), die haar partijgenoot Tommelein is opgevolgd. ‘Het ging altijd over een tijdelijke regularisatie en dus was het voorzien dat er vanaf 2021 geen inkomsten meer zijn.’

Peeters ziet niet direct een oorzaak voor de tegenvallende inkomsten. Ze sluit niet uit dat de inkomsten alsnog beter meevallen dan verwacht. ‘De inkomsten per dossier zijn heel variabel. Enkele grote dossiers kunnen er dus al toe leiden dat veel achterstand wordt ingelopen.’

Geduld

Volgens Gerd D. Goyvaerts van het advocatenkantoor Tiberghien hebben de tegenvallende inkomsten ook te maken met het samenwerkingsakkoord met de federale regering. Als het niet duidelijk is welke belastinginkomsten niet betaald zijn, stroomt de helft van de inkomsten van de regularisatie naar de federale overheid en de helft naar de Vlaamse overheid. ‘Maar in sommige gevallen komt de bulk van het kapitaal uit de successierechten’, zegt Goyvaerts. Die inkomsten zouden normaal naar Vlaanderen gaan, maar door het politieke compromis vloeit nu een groot deel van dat geld naar het federale niveau.

Goyvaerts roept Vlaanderen op geduld te hebben. ‘Het is niet omdat de regularisatie nu relatief weinig opbrengt dat ze mislukt is. Vlaanderen heeft er belang bij de regularisatie te verlengen zodat er nog extra geld kan binnenstromen. In dit soort zaken moet je geduld hebben.’