Vlaamse fiscale regularisatie gaat laatste jaar in

Vlamingen die erf- en registratierechten ontdoken hebben, kunnen sinds 2017 in het reine komen met de Vlaamse fiscus als ze een boete betalen. Voor niet-verjaard kapitaal variëren de tarieven van 20 procent voor registratierechten tot 35 en 70 procent voor erfenissen. Op verjaard kapitaal betaalt iedereen 38 procent.

Het eerste jaar leverde dat de Vlaamse overheid 10 miljoen achterstallige belastinginkomsten uit 36 dossiers op, in 2018 liep dat op tot 24,9 miljoen uit 95 dossiers. Voor het begrotingsjaar 2019 zijn nog maar 12,5 miljoen opbrengsten uit 54 dossiers geregistreerd, kreeg CD&V-fractieleider Peter Van Rompuy van minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) te horen.

Vertekend beeld

Maar dat bedrag geeft een vertekend beeld, weet Van Rompuy. 'Eind 2019 zijn nog 30 dossiers binnengekomen met een geschatte regularisatieheffing van 10,5 miljoen. Die zijn nog niet afgerond en ze zijn dus nog niet verwerkt in de cijfers.'

Van Rompuy vermoedt dat de ambitie om in 2020 25 miljoen op te halen niet in het gedrang komt. 'Er zijn al 30 dossiers ingediend, de toenemende informatie-uitwisseling heeft een steeds groter afschrikkingseffect en de Vlaamse regularisatie loopt in 2020 definitief af.'