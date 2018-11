Vlaamse fiscale regularisatie geen groot succes

De tegenvaller dreigt een miljoenengat in de Vlaamse begroting te slaan.

Vlamingen kunnen via een tijdelijke fiscale amnestie ontdoken erf- en registratiebelastingen tegen een gunsttarief regulariseren. Dat geld wordt gebruikt voor de financiering van de lagere tarieven van de Vlaamse erfbelasting. Daarbij vertrekt de Vlaamse regering niet langer van het klassieke gezin met twee kinderen en wil ze singles meer ontzien.

Maar de inkomsten van die Vlaamse fiscale amnestie vallen tegen.

Bij de begrotingsopmaak van 2017 ging de Vlaamse regering nog uit van 100 miljoen euro. Ze verminderde de verwachte opbrengst later tot 25 miljoen euro omdat de operatie vertraging had opgelopen. Een deel van de regularisatie was later dan verwacht ingegaan, omdat het lang had geduurd voor tussen de verschillende overheden een samenwerkingsakkoord over de regularisatie was gesloten. De uiteindelijke opbrengst bedroeg vorig jaar 24,1 miljoen euro.

Erfenistaksen

Die vertraging lijkt niet de enige reden voor de tegenvallende inkomsten. Ook dit jaar komt de amnestie erg traag op gang. Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open VLD) rekent zowel dit jaar als de komende jaren op 75 miljoen euro uit de regularisatie om de hervorming van de erfenistaksen te financieren. Tot midden oktober bracht de regularisatie amper 12,5 miljoen euro op, blijkt uit het rapport van het monitoringcomité, de groep ambtenaren die de begroting opvolgt.

De ontvangsten uit de fiscale regularisatie vormen dus een ‘aandachtspunt’, luidt het in het rapport. Het monitoringcomité verwacht wel dat het laatste kwartaal meer dossiers binnenkomen. Als dat niet het geval is, zal de regering haar doel niet halen. Het is ook mogelijk dat de dossiers eerder tegen het jaareinde ingediend worden, waardoor ze pas in het begrotingsjaar 2019 geld opleveren.

De Vlaamse regering kreeg eerder al een waarschuwing van de Inspectie van Financiën. Die vindt de opbrengsten uit zwart geld onvoldoende zeker en vindt het niet opportuun een hervorming met een tijdelijke maatregel te financieren.

'Nattevingerwerk'

Dit is nattevingerwerk van de Vlaamse regering. Björn Rzoska Groen-fractieleider Vlaams Parlement

‘Dit is nattevingerwerk van de Vlaamse regering’, zegt Björn Rzoska, Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement. ‘De tegenvallende inkomsten uit de regularisatie halen ook de begrotingsdoelstellingen van de Vlaamse regering onderuit. Haar begroting was sowieso niet in evenwicht omdat ze geen rekening houdt met belangrijke uitgaven zoals de Oosterweelverbinding, maar daardoor klopt zelfs haar eigen raming niet meer.’

Tommelein maakt zich voorlopig geen zorgen. Hij wijst erop dat de procedure strenger is dan vroeger en er meer informatie moet worden gegeven waardoor de behandeling langer duurt.

Eindejaarsrush

We verwachten sowieso nog een klassieke eindejaarsrush. Bart Tommelein Vlaams minister van Financiën (Open VLD)

Bovendien brengen regularisaties altijd meer op naarmate de deadline nadert, want de tarieven stijgen jaar na jaar. ‘We verwachten sowieso nog een klassieke eindejaarsrush omdat de tarieven elk jaar stijgen en omdat de Vlaamse regularisatie in 2020 definitief stopt’, luidt het op zijn kabinet. ‘Wie nog een bedrag wil aangeven heeft er alle baat bij dat zo snel mogelijk te doen.’