Vlaamse gesprekken in laatste rechte lijn

De centrale werkgroep voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen kwam gisteren voor het eerst sinds lang opnieuw samen. De werkgroep bestaat uit formateur Jan Jambon (N-VA), de partijvoorzitters van de N-VA, Open VLD, CD&V en hun sherpa’s. Afhankelijk van het thema dat aan bod komt, schuiven per partij twee extra mensen aan. Gisteren werd begonnen met landbouw, cultuur, media, jeugd en sport.

Nadat werkgroepen met parlementsleden en kabinetsmedewerkers zich de afgelopen weken over de verschillende beleidsthema’s hebben gebogen, hakt de centrale werkgroep de moeilijke knopen door. Alle thema’s die geld kosten of gevoelig liggen, zijn naar de toponderhandelaars doorgeschoven. Daardoor is er de komende dagen en weken heel wat werk aan de winkel voor de toppolitici. ‘Er zijn een paar dossiers waar de ideologische tegenstellingen groot zijn’, zei Jambon bij het begin van de gesprekken.